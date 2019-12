Danes okrog 14. ure se je na Novi cesti za Opčine zgodila prometna nesreča. Voznik je zgubil nadzor nad vozilom, ki je pot končalo v zidu ob cesti. Voznik, ki so ga z rešilcem odpeljali v bolnišnico, jo je skupil z lažjimi poškodbami. Posredovali so tudi gasilci in karabinjerji.