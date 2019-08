Danes ob 00.30 se je v Ulici Revoltella na križišču z Ulico Forlanini v Trstu zgodila prometna nesreča, k sreči s srečnim izidom. Avtomobil tipa fiat punto - okoliščine nesreče še preiskujejo - se je prevrnil na bok. V vozilu so bili voznik in dva potnika, med katerima mladoletna oseba, ki so sami zapustili avtomobil, saj niso utrpeli hujših poškodb. Na prizorišče so pridrveli reševalci, gasilci in mestni redarji.