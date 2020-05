Z avtomobilom podrl več zabojnikov za odpadke

Okrog 4. ure zjutraj je 38-letni avtomobilist s svojim peugeotom 206 na pokrajinski cesti št. 1 v Nabrežini, točneje pri predelu Nabrežina Kamnolomi, silovito trčil v več zabojnikov za odpadke in jih poškodoval ter podrl. Na kraj so prihiteli karabinjerji iz Devina. Ugotovili so, da je voznik na srečo nepoškodovan, toda njegova negotova hoja in obnašanje sta se jim zazdela sumljiva. Poklicali so kolege iz Nabrežine, ki so opravili alkotest. Slednji je pokazal, da je osemintridesetletnik pregloboko segel v kozarec, saj je bil alkotest pozitiven. Voznika so ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola in so mu odvzeli vozniško dovoljenje.