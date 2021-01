Dva moška sta ponoči na Trgu De Gasperi z balkona stanovanjskega bloka vrgla polni steklenici piva na cesto, pri čemer ju je opazil tamkajšnji stanovalec. Padli sta na parkirani avtomobil in poškodovali vetrobran. Očividec je poklical policiste, ki so prihiteli na kraj in izsledili storilca. Gre za štiriintridesetletnika in devetnajstletnika, oba sta dominikanska državljana. Prijavili so ju državnemu tožilstvu.