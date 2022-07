Z barvami in ekspresijo obrazov prikazuje svoje notranje počutje

Bambičevo galerijo v prostorih Sklada Mitja Čuk na Opčinah bodo do konca avgusta krasile slike mlade openske umetnice Irine Goruppi, ki se širši javnosti prvič predstavlja s samostojno razstavo. V četrtek zvečer sta umetnico na uradnem odprtju predstavila Leonardo Calvo in Alenka Deklic, ki jo že vrsto let poznata in usmerjata na umetniški poti, za glasbeni poklon pa je poskrbela skupina Piano Hugging Sisters.

Večer je uvedla predstavnica Sklada Mitja Čuk Nadja Sossi, nakar sta besedo prevzela umetnika Calvo in Deklic ter opisala pot, ki sta jo prehodila z Irino Goruppi. 26-letna Openka je Leonarda Calva spoznala, že ko ji je bilo 12 let, na tečaju likovne umetnosti. Predvsem pa ji je bilo pomembno snidenje, ko se je odločala, kako naj nadaljuje svojo umetniško pot: ali naj se vpiše na akademijo ali ne. Oba umetnika sta ji stala ob strani vse do danes in tako dobro poznata njeno delo.

Razstava se deli na dva dela. V prvem umetnica predstavlja svoje risbe, narisane z ogljem, v katerih študira človeško telo. V drugem pa barvne slike z akrilno tehniko, ki jih je naredila na ljubljanski akademiji. Na njih pride do izraza predvsem njena značilnost uporabe barv in komponiranja. Barve in ekspresije obrazov pa izražajo njeno notranje počutje.

Irina Goruppi je zaključila drugi letnik na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, točneje na smeri ilustracija. Pred zaključkom dodiplomskega študija se bo en semester izpopolnjevala v sklopu projekta Erasmus v Španiji.

Njena prva samostojna razstava je odprta danes med 19. in 22. uro. Prihodnji teden si bo umetnine mogoče ogledati med 10. in 12. uro, do 31. avgusta pa po predhodni prijavi na številko 040 212289.