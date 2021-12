Z današnjim dnem sta Borzni trg in Staro pristanišče spet povezana z avtobusom, z linijo št. 81, ki so jo pred nekaj meseci prekinili in zdaj spet vzpostavili. Dragocena bo med drugim za koristnike cepilnega centra v Starem pristanišču. Vozil bo vsakih 45 minut. Z Borznega trga bo prva vožnja ob 8. uri, zadnja pa ob 19.15. Iz Starega pristanišča pa bo prvi avtobus odpeljal ob 8.20, zadnji pa ob 19.35.