Z dostavo hrane cveti tudi izkoriščanje

Se je že kdo vprašal, kaj pomeni biti delavec, ki ne prejema človeških navodil, saj mu delo razporeja računalniški program? Ves čas ga nadzorujejo sistemi za spremljanje gibanja po ulicah, ki beležijo vse gibe in opravljeno delo. Med delom mora ves čas spremljati navodila na osebnem terminalu, ki mu pravijo, kam naj gre po določeno naročilo in kam naj ga dostavi. Če je prepočasen, lahko izgubi delo.

To ni odlomek iz kakšnega ameriškega filma. V takšnih okoliščinah dejansko delajo dostavljavci hrane, ki jim z angleško različico pravimo riderji. Zaradi covida-19 je že med spomladanskim valom epidemije dostava hrane na dom začela cveteti, z njo pa tudi povpraševanje po dostavljavcih. Ker gre za razmeroma slabo plačano delo, takšna dela opravljajo brezposelni ali migranti. V Trstu skoraj izključno migranti. Fantje stari med 20 in 30 let brez poklicnih opcij. Dostava jim predstavlja edino možnost zaslužka.

Vsak dan, v lepem in slabem vremenu, se zbirajo na Goldonijevem trgu. Ta trg ob določenih urah spominja na Amazonov distribucijski center. Pri izbiri lokacije so fantje poiskali kraj, ki je na strateški točki, se pravi v neposredni bližini restavracij, ki v zadnjih mesecih služijo predvsem z dostavo hrane na dom. Za delo uporabljajo kolesa, ki so jih plačali iz lastnega žepa. Tudi po tisoč evrov. Plačati so morali celo velike torbe za dostavo hrane. Na nekaterih so napisi Just Eat, na drugih Glovo, Uber in Deliveroo. Gre za multinacionalne družbe, katerih skupni imenovalec je, da so v koronačasu zabeležile ogromen porast prometa, dobičke pa kujejo na račun izkoriščanja dostavljavcev.

Da je slogana digitalnih platform Sam svoj šef daleč od resnice, smo se prepričali v sredo zvečer, ko smo se ustavili na Goldonijevem trgu in poklepetali z »riderji«. Najprej smo mislili, da nam ne bodo veliko povedali, a zgodilo se je nasprotno. Sogovorniki so se izkazali za zgovorne. Okoli 19. ure je bilo na trgu več kot 30 dostavljavcev.