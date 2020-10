Z goljufijo do vozniškega dovoljenja

Tržaška finančna straža je odkrila pravcat sistem goljufanja na teoretskem delu vozniškega izpita, zaradi katerega je ovadila sedem tujih državljanov iz držav, ki niso članice Evropske unije. Preiskava je trajala nekaj mesecev, potem ko so nekateri uslužbenci urada za civilno motorizacijo opozorili finančne stražnike na sumljive okoliščine, v katerih je več tujih državljanov nenavadno brez nobenih težav izdelalo na teoretskem delu vozniškega izpita. Tako so se nekateri preiskovalci pomešali med osebe, ki so opravljale izpit in dalj časa opazovale sumljive kandidate, pri čemer so pri enem odkrili, da je pravilne odgovore prejemal preko mobilnega telefona, ki je bil z lepilnim trakom fiksiran na telo in skrit na višini lopatice. S telefonom je bila povezana slušalka, skrita pod tistimi, ki so dovoljene za prevajanje vprašanj za tujce v okviru teoretskega testa. Finančni stražniki so napravo takoj zasegli, v nadaljevanju preiskave, ki jo je vodil tožilec Pietro Montrone, pa so prišli na sled pravi mreži tujih državljanov, ki so rojakom posredovali pravilne odgovore na izpitu in jim s tem na nezakonit in goljufiv način bistveno olajšali opravljanje le-tega. Kot že rečeno, so na koncu na prostosti ovadili sedem tujih državljanov, poleg tega so zasegli tudi šest z goljufijo pridobljenih vozniških dovoljenj.