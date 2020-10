Z inteligentnimi svetili do boljše kakovosti življenja v mestu

Optimizacija in posodobitev javne razsvetljave ostaja prioriteta tržaške občinske uprave. V tem letu bodo v centru mesta in njegovi okolici skupno zamenjali 1250 svetil, s čimer bodo v naslednjih letih za polovico znižali stroške in z inteligentnimi svetili izboljšali kakovost življenja v mestu. Naložba v javno razsvetlavo je skupno vredna 4 milijone evrov, koncesijo za zamenjavo zastarele javne razsvetljave pa ima družba Hera Luce.

To je na včerajšnjem srečanju z novinarji povedala pristojna za infrastrukturna dela v tržaški občinski upravi Elisa Lodi, ki je vse novosti predstavila v družbi direktorja pristojnega oddelka tržaške občine Andree De Waldersteina in Diega Radina iz družbe Hera Luce.