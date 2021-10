Z iztegnjeno desnico v tržaški občinski svet

Leva roka na Mussolinijevem kipu, desnica pa strumno iztegnjena v fašistični pozdrav. Tako se je pred tremi leti 55-letni Corrado Tremul fotografiral v Predappiu, rojstnem kraju italijanskega fašističnega diktatorja, kamor je šel na »romanje« z navijaško skupino tržaške nogometne ekipe Triestina, je danes objavil tržaški dnevnik Il Piccolo. Na lokalnih volitvah je fašistični nostalgik prejel 350 glasov in bil tako na listi skrajno desnih Bratov Italije izvoljen v tržaški občinski svet.

Fotografijo je Tremul kasneje umaknil in zaprl tudi svoj profil na Facebooku, a to, kot kaže, ni bilo dovolj, saj ga je izdal »spomin« svetovnega medmrežja. Da stranka Bratov Italije kadruje v kalnih vodah fašističnih nostalgikov je vse prej kot skrivnost, le nekaj dni pred lokalnimi volitvami pa je to dejstvo spet priplavalo na površje, ko je spletni medij Fanpage objavil reportažo o nečednih poslih oz. nelegalnem financiranju stranke, ki jo vodi Giorgia Meloni in v kateri objokovanje »dobrih starih Mussolinijevih časov« pravzaprav nikoli ni usahnilo.

Tremul, ki sicer v tržaški občinski svet ne vstopa kot popolni politični novinec, saj je v preteklem mandatu mišice razkazoval v sedmem rajonskem svetu (Škedenj, Čarbola, Valmaura in Naselje sv. Sergija), se danes čudi zanimanju, ki ga je vzbudila nostalgično obarvana fotografija, poroča Il Piccolo. »Kakšno naključje, da je prišla na dan ravno sedaj, ko sem bil izvoljen v občinski svet,« se je hitel zagovarjati in dodal, da se danes ne bi več fotografiral tako.

»Jaz fašist? Sem in ostal bom človek ulice, ki pripada socialni desnici in stranki Bratov Italije. Zavzemam se za svobodo mišljenja, če ta le ne zapade v žalitve in tu jih res ne vidim,« se spreneveda Tremul. »V sebi nosim vrednote, ki spoštujejo našo demokracijo in ustavo,« je še komentiral. Da je ta nastajala v duhu antifašističnih vrednot, mu najbrž ni znano.