Z ladjo, vlakom ali avtobusom na obisk k sosedom

Pomladno-poletno obdobje se po dvoletnih omejitvah obeta spet nekoliko živahnejše, vsaj na področju čezmejnega premikanja. Z vlakom, avtobusom ali ladjo se bo po zaslugi deželne naložbe v vrednosti 6 milijonov evrov še vedno oz. spet mogoče odpeljati na obisk oziroma na počitnice k sosedom v Avstrijo, Slovenijo ali na Hrvaško. »Pa še kolo bo lahko vsak vzel s seboj,« je na tržaški železniški postaji novinarjem potrdil Graziano Pizzimenti, ki je na deželi pristojen za promet, ko je najavil ponovno vzpostavitev od pandemije prekinjenih povezav.

Cilj ostaja vedno isti, je poudaril odbornik – izboljšanje čezmejnih povezav s sosedami, spodbujanje trajnostne mobilnosti, promocija ozemlja tudi v turistični luči v skladu s smernicami Evropske unije kajpak.

Po dveh letih se bo mogoče v Trstu spet vkrcati na ladjo družbe Liberty Lines in se odpeljati proti slovenski obali oz. hrvaškemu otoku Lošinju – do Pirana najprej in dlje do Poreča, Rovinja ter vse do končne destinacije, Malega Lošinja. Potrjena je bila železniška povezava s kolesarsko-turističnim vlakom Micotra, ki od leta 2012 povezuje dvakrat dnevno Videm in Beljak oz. obratno, spet bodo pognali tudi drugi vlak, in sicer tisti, ki povezuje Trst oz. Videm z Ljubljano. Samo pred dnevi je znova štartala avtobusna povezava med Trstom in Porečem, ki potnikom dovoljuje, da s seboj prinesejo še kolo ...