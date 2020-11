Z lažjo o nesreči in o testiranju ogoljufali dve ženski

Neznanci so včeraj v dveh ločenih primerih ogoljufali ženski na Rocolu in pri Sv. Justu. Poklicali so ju po telefonu in jima dejali, da nujno potrebujejo denar ali zlato, ker sta bila sin oz. hči vpletena v prometno nesrečo ter da mora slednja tudi nujno opraviti testiranje na novi koronavirus. Ženski, ki ju je novica močno pretresla, sta jima nasedli in privolili v obisk lažne zdravstvene delavke ter prijateljice, katerima sta izročili zahtevano vsoto. Šele pozneje, ko sta se opomogli od šoka, sta spoznali, da sta bili ogoljufani in sprožili alarm. Na kraj so prispeli policisti, ki preiskujejo oba dogodka.

Policija poziva občane, naj ob najmanjšem sumu oz. situacijah, ki izgledajo dvomljive in nenavadne, pravočasno in brez strahu obvestijo sile javnega reda.