Z letom 2020 začetek nove dobe športnega centra?

Nov Stadion 1. maja odseva sanje in želje slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki želi biti v koraku s časom in sodobnimi izzivi. Načrt njegove posodobitve je torej že od nekdaj v ospredju pozornosti. Za Jadran posodobljeni športni objekt pri Sv. Ivanu pomeni tudi rešitev dolgoletne stiske. V ponedeljek so tako predstavniki vodstva športnega združenja predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenijo Dobrila na sestanku zaprosili za nekatere odgovore.

»Šlo je za informativni pogovor o stanju del. Hoteli smo izvedeti, kako se uresničuje projekt novega športnega središča, saj moramo splanirati naslednje sezone. Zanimalo nas je, ali bomo lahko septembra 2020 že igrali pri Sv. Ivanu, ali bomo morali še nekoliko počakati. Treningi in tekme namreč trenutno potekajo na Opčinah, kjer nas gosti italijanska športna organizacija. Ni prav, da že štirinajst let plačujemo najemnino italijanski športni organizaciji in hočemo torej zadeve spremeniti,« je razložila predsednica Ašz Jadran Ivana Milič. S samim sestankom je zadovoljna, ker je predsednica SKGZ potrdila, da bo lahko Jadran dobil svoje mesto v prenovljenem Stadionu 1. maja: »Igramo v visoki ligi (op. nov. v C-ligi gold) in v Trst med drugim privabljamo zelo pomembne ekipe iz Veneta. Zelo pomembno je torej, da se predstavimo kot Slovenci.«