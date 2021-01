Z Maksimilijanom sta bila v Miramaru in Mehiki

Vsakemu Tržačanu je še kako znana zgodba Maksimilijana Habsburškega, ki si je dal med letoma 1850 in 1860 zgraditi veličasten grad Miramar. Kot navdušenec nad naravoslovjem, biologijo ter potovanji s svojo Novaro v tropske kraje je dal Maksimilijan okoli gradu urediti mogočen park. Za učinkovito upravljanje s premoženjem je seveda potreboval obsežno ekipo služinčadi, kuharjev in valetov.

V Trstu je Anton kmalu spoznal Elisabetto Pertot. Ta se je rodila 6. julija 1842 kot hči Marije Skerl in Giovannija Pertota, ki naj bi v Barkovljah posedoval kar 70 terasastih nasadov oz. paštnov, zaradi česar naj bi si družina prislužila vzdevek »Krali«. Ena najstarejših barkovljanskih družin še danes šteje več deset članov, njihova domačija prav tako še stoji.

Antonio in Elisabetta ali teta Grill, kot ji še danes pravijo, sta se poročila v kapelici miramarskega gradu. Maksimilijanu in Šarloti sta sledila v Mehiko, po vrnitvi v Trst pa je Anton zaposlitev dobil na dunajskem cesarskem dvoru. Kot eden najtesnejših sodelavcev cesarja Maksimilijana je vedel za številne spletke in ljubezenske zgodbe. Življenje med cesarji v Mehiki in na Dunaju pa je od Elisabette na stara leta terjalo prisilen umik v Gradec, kjer je obubožana umrla leta 1931.