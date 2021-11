Z mavrično zastavo proti zavrnitvi zakonskega predloga Zan

Po zavrnitvi zakonskega predloga Zan so na italijanske trge in ulice stopili številni protestniki, ki senatu očitajo, da je prikrajšal pravice državljankam in državljanom skupnosti LGBT+, ženskam in osebam s posebnimi potrebami. Tudi v Trstu se je včeraj okrog 17. ure zbrala skupina demonstrantov, ki je na Verdijevem trgu opozorila javnost na nesprejemljivo odločitev. »Šibka in slaba politika!« trdijo. »Pokopali so zakon, ki je znak civilizacije. Koga se bojijo? Tistega, ki sovraži ali tistega, ki ljubi? Ki ljubi svojega bližnjega, sebe, skupnost, ljudi, ki sprejemajo drugega in drugačnega?«

Organizaciji Donne democratiche di Trieste (ženske demokratske stranke) in Jotassassina, ki sta protest priredili in somišljenike sprejeli z orjaško zastavo miru pred tržaško operno hišo, vabita skupnost, naj ne zamolči in s svojim krikom ogorčenosti pove, da sovraštvo ni mnenje in da je strah pred drugačnim brezumen. Več stotin ljudi je, kljub muhastemu vremenu, prisluhnilo besedam Antonia Parisija (Jotassassina) in Marie Luise Paglia (DS) in v rokah držalo transparente z zgovornimi napisi Sovraštvo ni mnenje in Močnejši smo od vaših aplavzov. Prav aplavz, dolg in neizprosen, je pretekli teden spremljal zavrnitev zakona Zan v parlamentu.