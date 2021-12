Z merilniki hitrosti nad nevarne voznike

Na cestah zgoniške občine so v preteklem tednu postavili nove merilnike hitrosti. Ob vhodu v Gabrovec, kakih 50 metrov po mostu, bo stalna naprava ujela vse voznike, ki v neposredni bližini vasi premočno pritisnejo na plin. Na odseku nekdanje pokrajinske ceste št. 6 je prometa dan za dnem več, vozniki pa, po pričevanju prebivalcev, niso dovolj pazljivi in ne spoštujejo predpisane hitrostne omejitve. Prav tako strog nadzor bo veljal pri Bajti, v smeri proti Gabrovcu, in pri Briščikih. Poletna statistika kaže, da so pri Bajti avtomobili vozili tudi s hitrostjo 138 kilometrov na uro, v Gabrovcu pa 97 kilometrov na uro.

Postavitev merilnikov hitrosti spada v vsedržavno kampanjo Noi sicuri, h kateri je zgoniška občina pristopila pred šestimi meseci. Namen kampanje je širiti kulturo varnosti tako med otroki in mladimi kot med odraslimi ter s številnimi projekti omejiti posledice nepravilnih obnašanj med vožnjo. »Povečati prometno varnost je del našega volilnega programa. V prvi fazi smo hitrost občasno nadzorovali z mobilnimi napravami, zdaj pa smo postavili fiksne zabojnike, na katerih bodo kmalu napisi tudi v slovenskem jeziku. Tudi oznake, ki opozarjajo na prisotnost merilnika, bodo seveda dvojezične,« je dejal zgoniški podžupan Igor Černjava in dodal, da so občani že po prvih dneh opazili razliko. »Na cestnem odseku med Bajto in Gabrovcem se dnevno pelje okrog 3500 vozil. Prometa je veliko in marsikdo prevozi ravni odsek, po katerem se sprehajajo vaščani, s hitrostjo skoraj 100 kilometrov na uro. Z novimi napravami želi občina preprečiti nesreče in zagotoviti varnost občanom, ne pa kaznovati voznike in s tem nabirati denar,« je pojasnil podžupan.