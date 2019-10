Z metodo PET do natančnejšega odkrivanja rakavih obolenj

Na oddelku za nuklearno medicino v katinarski bolnišnici so v preteklih dneh prvič uvedli nov diagnostični pristop - inovativno preiskavo PET/CT (pozitronska emisijska tomografija), ki je med drugim namenjena ugotavljanju in razširjenosti tumorjev. Avantgardno napravo, za katero je zdravstveno podjetje Asuits odštelo dva milijona evrov, so v družbi deželnih in lokalnih politikov namenu slovesno predali dopoldne, na srečanju pa so izpostavili, da v medicini brez tehnologije ne bi bilo možno dosegati rezultatov, ki ji zdravniki beležijo v zadnjih letih.

Deželni odbornik za zdravje Riccardo Riccardi je izpostavil, da gre za veliko pridobitev, saj so tržaški bolniki doslej na preiskave z napravo PET/CT morali hoditi v Videm ali Aviano. »Za to napravo sem se s strankarskim kolegom Brunom Marinijem prizadeval že kot opozicijski deželni svetnik v prejšnji deželni upravi. Vesel sem, da lahko danes namenu predamo napravo, ki jo je katinarska bolnišnica še kako potrebovala. Gre za velik dosežek, ki ga bo zdravniško osebje znalo uporabiti v korist pacientov,« je dejal Riccardi, ki je prepričan, da se morajo politiki odločati tudi za drzne naložbe, saj je od njih odvisno stanje javnega zdravstva. »Naša dolžnost je, da se tržaškemu zdravstvenemu sistemu opravičimo, da tega inovativnega diagnostičnega pristopa zaradi slabih izbir ni dobil že prej,« je še pristavil deželni odbornik Riccardo Riccardi.