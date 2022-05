Z mikročipi, ki jih je sam izdelal, kradel PIN kode

Karabinjerji iz Nabrežine so na avtobusu, ki je iz Romunije vozil v Italijo, prestregli 45-letnega romunskega državljana na begu od leta 2005. V zaporu bo moral prestati dve leti in deset mesecev zaradi nezakonite uporabe kreditnih kartic.

Gre za inženirja, ki je izdeloval mikročipe za goljufije na račun uporabnikov kreditnih kartic. Namestil jih je na terminale POS in na bančne bankomate, pri čemer je nezakonito pridobival tajne PIN kode. Z ukradenim denarjem je nakupoval modna oblačila, plačeval bivanja v razkošnih hotelih in drage gurmanske restavracije. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor.