Z motorjem silovito trčil v avtomobil in ga obrnil za 90 stopinj

V križišču med Ul. Fabio Severo in Ul. Cicerone sta malo pred 9.30 iz še nepojasnjenih vzrokov trčila avtomobil in motor. Trčenje je bilo tako silovito, da je avtomobil po pričevanju očividcev, medtem ko se je šele pripravljal na zavijanje v Ul. Cicerone, obrnilo za 90 stopinj. Motorist je bil huje poškodovan in je obležal brez zavesti. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, ki so motorista prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo, gasilci in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Lokalni policisti so Ul. Cicerone zaprli za promet.