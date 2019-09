Tržaški policisti so včeraj popoldan ovadili 28-letnega D.D.S. iz Vidma, ki je z nožem grozil varnostnikoma v Ulici Alberti. Varnostnika sta na mestnem avtobusu št. 29 ugotovila, da moški ni imel veljavne vozovnice. Ukazala sta mu, naj z njima izstopi z avtobusa, mladenič pa jima je grozil z nožem. Na kraj so prišli policisti, ki so moškega ovadili.

V Drevoredu Campi Elisi se je včeraj 64-letni slovenski državljan O.S. prav tako peljal z avtobusom brez vozovnice. Moški, ki so mu že pred dvema letoma prepovedali vstop v Italijo, je med drugim s seboj imel nož. Policisti so ga ovadili, pospremili do mejnega prehoda pri Rabujezu ter mu spet prepovedali vstop v državo.