Z razpisi do 86 novih delovnih mest

Na tržaški občini nestrpno čakajo na vstop Furlanije - Julijske krajine na seznam belih območij, ko bodo lahko končno začeli izvajati izpite za razpisana delovna mesta v letih 2020 in 2021.

Dolg seznam objavljenih razpisov sega sicer v december 2019, ko so vzgojitelje vabili k vpisovanju za eno mesto s polnim delovnim časom ter za deset mest s polovičnim delovnim časom za nedoločen čas v občinskih jaslih. Februarja 2020 je občina na svoji spletni strani objavila razpis, s katerim namerava zaposliti za nedoločen čas in s polnim delovnim časom sedem vzgojiteljev v občinskih rekreacijskih središčih. Istočasno sta se na strani www.comune.trieste.it pojavila razpisa za kustosa in vodjo dveh mestnih muzejev.

Od januarja do aprila letos je občina objavila razpise za štiri programerje analitike, osemnajst tehnikov, dva programerja, devet vodij tehničnih uradov, štirinajst računovodij, deset specializiranih uradnikov in tri socialne delavce. Rok za oddajo prijav se je za vse omenjene razpise že iztekel.

»Ko bomo izpeljali vse predvidene izpite, bomo zaposlili kader, ki ga nujno potrebujemo, da nadomestimo osebje, ki se je ali se bo upokojilo. Trenutno je na tržaški občni zaposlenih 2310 oseb, delovnih mest pa je skupno 2689,« je povedal Michele Lobianco, ki je pri občini pristojen za osebje. Primorskemu dnevniku je zaupal, da bodo še pred koncem junija objavili nov razpis, s katerim nameravajo zaposliti za nedoločen čas tri tehnike in tri uradnike kategorije D. Pred koncem poletja pa bodo na svoj račun prišli tisti, ki želijo postati mestni redarji.

