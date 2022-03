Z ruščino prebili jezikovno pregrado

Ko jezik ni ovira, je takoj vse lažje. In te ovire na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna, ki je sprejel skupino sedmih begunskih dijakov iz Ukrajine, včeraj ni bilo. Sprejeli so jih namreč dijaki četrtega razreda jezikovnega liceja, ki se že od prvega leta obiskovanja višje srednje šole učijo ruščino.

Iz njihovega trenutnega doma v Karitasovi hiši Stani v Istrski ulici je mlade Ukrajince do liceja Prešeren pospremila skupina dijakov. Dijakinja Giada je razložila, da so bili ukrajinski sošolci na začetku nekoliko sramežljivi, ko sta jih spremljala samo dijaka, ki ne govorita ruskega jezika, a so se tudi z njeno pomočjo v ruščini kaj kmalu sprostili in s sovrstniki pogovarjali brez težav.

Ukrajinske dijake je nato na šoli pozdravila ravnateljica Loredana Guštin, profesorica ruščine Lara Posega in lektorica za ruski jezik Ljudmila Jarina pa sta predstavili šolo. Iz besede licej sta sestavili akrostih, s katerim sta vsako črko v besedi povezali s pojmom, ki opisuje šolo. Na sprejemu so dijaki uprizorili tudi rusko ljudsko pravljico z močnim sporočilom v tem času, saj pripoveduje o sobivanju več živali pod isto streho. Nato so Ukrajinci imeli možnost, da se tržaškim sošolcem predstavijo, sledila pa je zakuska, na kateri je bil čas za spoznavanje in možnost za klepet.