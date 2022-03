Z ukradenim skuterjem povzročil nesrečo, se poškodoval in zbežal

Pred dnevi je tržaška lokalna policija posredovali na Vrdelski cesti zaradi prometne nesreče. Na kraju so našli lastnika poškodovanega avtomobila, ne pa motorista, ki je nesrečo povzročil. Ta se je kljub poškodbi oddaljil od kraja nesreče.

Lokalni policisti so ugotovili, da je 27-letni M.D.B. vozil vespo, ko je izgubil nadzor nad vozilom in se zaletel v avto fiat panda, ki je bil ustavljen na nasprotni strani ceste. Potniki v avtomobilu so hoteli preveriti, ali je z motoristom vse v redu, ko pa je ta slišal, da hočejo poklicati reševalce, je peš odšel proti Ul. Donatello.Redarji so ga začeli iskati in ga našli v bližini, bil je v nezavesti. Takoj so poklicali reševalce, ki so ga peljali v bolnišnico, poškodovanec ni v življenjski nevarnosti.

Ugotovili so, da je bila vespa, s katero je 27-letnik povzročil nesrečo, ukradena (lastnik je krajo prijavil istega dne), mladenič pa ni nikoli opravil vozniškega izpita. Vespo so vrnili lastniku.M.D.B. je storil več kršitev: vožnja brez vozniškega dovoljenja, izguba nadzora nad vozilom, vožnja v nasprotno smer in pobeg s kraja nesreče.