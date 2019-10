Z vaškim praznikom proslavili pil, spomenik in vodnjak

V Saležu je včeraj razpoloženje bilo posebno radostno, saj so vaščani imeli trojni razlog za veselje. Kar trije vaški kotički so zablesteli z novo podobo in zato je vaška skupnost v popoldanskih urah priredila praznik, na katerem so javnosti predstavili obnovljeni pil, v bližino katerega so namestili novo javno pipo, uredili pa so še spomenik padlim v narodnoosvobodilnem boju in sosednji vodnjak.

Glavna vaška cesta je bila v popoldanskih urah zaprta in preplavili so jo Saležani, pa tudi prebivalci okoliških vasi, ki so se udeležili praznika v kraški vasi. Vse se je začelo pri pilu, ki že dve stoletji stoji sredi vasi. Ta je bil deležen temeljite prenove, dobil pa je tudi nove poslikave. Pri pilu je prisotne pozdravil Diego Pecar, referent za obnovitev pila pri vaškem odboru. Beseda je zatem pripadla občinski odbornici za kulturo Martini Budin; ta je skupaj z otroki odgrnila zastor, ki je prekrival freske. Duhovnik Karlo Bolčina je pojasnil etimologijo besede pil, ki je povezana z romanjem, blagoslovil pa je tako pil kot bližnjo javno pipo.