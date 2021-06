Z vlakom spet iz Trsta na Dunaj

Prihodnji petek, 11. junija, bo z dunajske železniške postaje proti Trstu prvič spet odpeljal mednarodni vlak, ki bo avstrijsko prestolnico preko Ljubljane neposredno povezal s Trstom. Avstrijski vlak, ki ga je izdelalo avstrijsko podjetje Siemens, bo na tržaške tire predvidoma zapeljalo okoli 16.30, prihod pa naj bi pozdravili tudi predstavniki OBB (avstrijske železnice). S to otvoritveno vožnjo bodo svečano oživeli pred leti ukinjeno progo.

Avstrijski vlak bo enkrat na dan vozil na relaciji Dunaj - Gradec - Ljubljana - Trst. Do slovenske prestolnice bo peljalo šest vagonov; trije so last avstrijskih železnic, trije pa last slovenskih železnic. Od Ljubljane do Trsta bodo pot nadaljevali trije avstrijski vagoni. Vožnja bo trajala slabih devet ur. Z Dunaja bo vlak krenil malo pred osmo uro zjutraj, na celotni relaciji pa se bo ustavil 25 krat. Zanimiva bo cena vozovnic. Kot so sporočili predstavniki za stike z javnostmi družbe OBB, bodo vozovnice prodajali že po 29 evrov. Seveda bo cena odvisna od načrtovanja potovanja. Družba je namreč uveljavila dinamičen model oblikovanja cene vozovnice, ki je podoben modelu letalskih prevoznikov. Zgodnejši nakup pomeni tudi nižjo ceno vozovnice, cene pa bo variirala tudi glede na dan nakupa v tednu in zasedenost vlaka.