Z vso močjo nad zunanjo opremo kavarne (video)

Kakih sedem miz in prav toliko stolic kavarne Caffè degli specchi na Velikem trgu je v sredo zvečer letelo v zrak. Malo pred 23. uro sta se namreč dva vandala z vso močjo znesla nad zunanjo opremo kavarne, v objektiv so ju ujele varnostne kamere. »Ko smo zjutraj prišli na delovno mesto, smo pred lokalom opazili velik kaos, jasno je bilo, da se je nekdo znesel nad zunanjo opremo. Kasneje se je iz posnetkov varnostnih kamer izkazalo, da sta bila to dva vandala, zaradi česar smo ju ovadili,« je za Primorski dnevnik povedal upravitelj kavarne Riccardo Faggiotto, ki danes še ni znal oceniti povzročene škode. Osebje kavarne je videoposnetek varnostnih kamer objavilo na svojem Facebook profilu, pri čemer je morebitne očividce pozvalo, naj organom pregona pomagajo pri identifikaciji storilcev kaznivega dejanja.