Z vzdržano opozicijo za obnovo Castelreggia

Končno v živo. Po dveh letih. Devinsko-nabrežinski občinski svet se je včeraj sestal v nabrežinski Kamnarski hiši oz. Grudnovi rojstni hiši, saj je sejna dvorana na občini, kjer se običajno srečujejo svetniki, pretesna in je spoštovanje medosebne razdalje v njej povsem nemogoče, je uvodoma opozorila županja Daniela Pallotta.

Živo pa je bilo mestoma tudi zasedanje, na katerem so se morali svetniki izreči v glavnem o dveh točkah na dnevnem redu, in sicer glede sklenitve javno-zasebnega partnerstva za obnovo občinskega doma za starejše občane Stuparich v Naselju sv. Mavra in sesljanskega kopališča Castelreggio. Če je šla prva točka skozi soglasno, saj so si bili čisto vsi svetniki edini, da je popolna prenova doma potrebna in da bi bila za občino prevelik finančni zalogaj, se je pri vprašanju obnove edinega občinskega kopališča na domačem ozemlju nekoliko zataknilo. Kljub vzdržanim opozicijskim svetnikom pa so sklep potrdili glasovi koalicije.