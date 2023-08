Z zdravimi navadami nad sladkorno bolezen

Sladkorna bolezen že dolgo ne velja več za konec srečnih dni. Ljudje s sladkorno boleznijo lahko živijo polno in dejavno, če se jo naučijo učinkovito voditi. Ključno vlogo imajo pri tem uživanje zdrave prehrane, redna telesna dejavnost in zdrave življenjske navade. To bo tudi glavno sporočilo drugega dobrodelnega kolesarskega dogodka Diabete a ruota libera, ki se bo od danes do nedelje dotaknil petnajstih krajev Furlanije - Julijske krajine. Pri njem med drugimi sodeluje tudi Občina Trst.

Kolesarji, ki so na pot krenili iz Tolmeča, bodo v soboto okoli 17. ure prikolesarili v Trst. Na Ponterošu jih bodo med drugimi sprejeli predstavniki deželne diabetološke mreže, zdravniki, člani in prostovoljci različnih društev, ki so v oporo sladkornim bolnikom. Strokovnjaki bodo navzoče seznanjali, kako lahko sami preprečujejo sladkorno bolezen oziroma diabetes in se izognejo tudi nekaterim drugim presnovnim motnjam in srčno-žilnim obolenjem. Prostovoljci Rdečega križa pa bodo na voljo za merjenje glukoze v krvi in pritiska.

Predstavitev tržaškega dela dogodka smo izkoristili, da bi s predstavniki organizatorjev bolje razumeli različne odtenke sladkorne bolezni, ki je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v zadnjih desetletjih v stalnem porastu.

