Z zgibankami proti nasilju nad ženskami

Nasilje ni znak ljubezni, nisi sama. To sporočilo bodo od danes dobili vsi, ki se bodo odpravili nakupovat v trgovine Despar, Eurospar in Interspar. Z vsemi štirimi kvesturami v deželi so namreč zagnali akcijo za opozarjanje na nasilje nad ženskami, predvsem pa za pomoč le-tem. V priložnostni zgibanki so razložene različne vrste nasilja (fizično, psihološko, spolno in ekonomsko ter kaj pomeni biti priča nasilju v družini) in objavljene telefonske številke, kamor lahko pokličejo žrtve ali drugi, ki opazijo nasilje.

Despar in policija sodelujeta pri podobnih kampanjah že od leta 2020, pred tem so z brošurami opozarjali na medvrstniško in spletno nasilje, letos pa so kampanjo usmerili v nasilje nad ženskami, ki se iz leta v leto stopnjuje. Projekt so predstavili včeraj na tržaški kvesturi, kjer so bili prisotni kvestorji vseh štirih pokrajin: Irene Tittoni iz Trsta, Manuela De Bernardis iz Vidma, Paolo Gropuzzo iz Gorice in Luca Carocci iz Pordenona.

Naj na tem mestu spomnimo še na številke, ki so zapisane v zgibanki in so koristne v primeru nasilja. V Trstu deluje center proti nasilju G.O.A.P., s telefonsko številko 040 3478778, na razpolago pa je tudi evropska številka za klic v sili 112, številka policije 113 in državna številka proti nasilju 1522, tako kot tudi aplikacija policije YouPol.