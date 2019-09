Za bolj slovensko in ne samo nemško-francosko Evropo

V šotoru za Finžgarjevim domom na Opčinah je bil današnji gost drugega srečanja v okviru 54. študijskih dni Draga 2019 v Parizu delujoči filozof, esejist, fotograf, publicist in gostujoči profesor na mnogih univerzah v Evropi in Ameriki Evgen Bavčar. Bavčar je najprej spregovoril o svoji poti v Evropo, ki ga je vodila preko Trsta, nato pa podal svoje razmišljanje o današnji Sloveniji v Evropi. Čeprav je formalno njena članica, predstavlja Slovenija po Bavčarjevi oceni »še vedno več ozemlje na zemljevidu kot pa bit v zavesti Evrope.« Rešitev je lahko samo ena - začeti je treba govoriti v lastnem imenu, ne v imenu refleksov Avsto-Ogrske ali Jugoslavije, pa niti ne v refleksu drugih, angleščine na primer.

Možnosti, ki jih še nismo izkoristili za uveljavitev v Evropi, pa je še veliko, je ugotavljal Bavčar, ki sam meni, da so potrebni paralelna akcija, osebni stiki, pa tudi medijsko poročanje. »Stara Evropa nas je večkrat opeharila, do nas je bila krivična, nova pa mora napako popraviti.« Kje je torej naša Evropa, se je spraševal gost in vse pozval, naj jo odkrijemo v naši preteklosti, v nas samih. »Zaupam, da bo pa le prišlo do neke bolj slovenske in ne samo nemško-francoske Evrope.«

Drugače je na današnjem srečanju na Opčinah Primož Sturman opozoril na spletno peticijo ob 106. rojstnem dnevu Borisa Pahorja. Z Davidom Bandljem in Nejcem Rožmanom Ivančičem se zavzemajo, da bi tržaški pisatelj končno le prišel v slovenske učbenike in obvezni šolski program. Peticijo bodo naslovili na ministrstvo za izobraževanje. Pobudo je doslej podprlo 300 podpisnikov, kdor bi se rad pridružil, naj vtipka v spletni iskalnik google besede »peticija boris pahor« in naj nato vstavi svoje podatke, da bo še sam v seznamu podpisnikov.