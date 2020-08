»Za čiščenje sem uporabljal umazano cunjo«

Danes dopoldne v kavarni San Marco je Enrico Pagliari na tiskovni konferenci zveze za Svobodno tržaško ozemlje opozoril na neprimerne delovne razmere pomožnega osebja tržaških bolnišnic in na nesprejemljive higienske razmere prostorov, kjer se bolnikom pripravljajo obroki.

Pagliari je do minulega tedna bil uslužbenec družbe Serenissima, ki skrbi za pripravo in deljenje obrokov v glavni bolnišnici, na Katinari in v pediatrični bolnišnici Burlo Garofalo. Njegova delovna izkušnja v omenjeni družbi se je po desetih letih nenadoma prekinila, ker je, po njegovem mnenju, prevečkrat drezal vodstvo in opozarjal na številne nepravilnosti. Kot odgovoren za spoštovanje higienskih razmer in postopkov za varno ravnanje z živili ter primerno obnašanje v okolju, kjer se obdeluje hrano, je opazil, da se v bolnišnicah ne spoštuje predpisov. Hudo obsoja tudi delovne razmere, ki so po njegovem mnenju nečloveške. Pagliari je do pred kratkim skrbel za vozičke za prevažanje in čiščenje pladnjev s hrano.

»Že več let se oglašam pri sindikatih, zdravstvenem podjetju in neposredno pri Serenissimi, a nihče se ni nikoli odzval. S kolegi smo se prilagajali pogojem, ki ne spoštujejo dostojanstva delavcev. Družba zlorablja socialne blažilce in osebje,« je na jutranjem srečanju povedal Pagliari, ki trdi, da je večina uslužbencev vpisanih s polovičnim delovnim urnikom, dejansko pa, da se na delovnem mestu mudi tudi do 17 ur dnevno. Mesečna plača pa ne presega 600 evrov.