Za delo Basaglie in njegove ekipe predlagajo Nobelovo nagrado

Brez Franca Basaglie in njegove ekipe bi posamezniki, ki trpijo za psihičnimi boleznimi, bili le bolniki, ki jih je treba ločiti od preostalega dela družbe, ne pa v prvi vrsti ljudje, ki zaslužijo dostojanstvo, svobodno življenje in vse, po čemer pač čisto vsi hrepenimo. Revolucionarno delo italijanskega psihiatra in njegove ekipe bi morali nagraditi z Nobelovo nagrado za mir, zagovarja vrsta tržaških organizacij, ustanov in društev dejavnih na področju duševnega zdravja, med katerimi so mednarodna šola Franca in Franco Basaglia, stalna konferenca za duševno zdravje na svetu (CoPerSaMM) in Fundacija Basaglia. Projekt za kandidaturo je sicer nastal pred dvema letoma, leto zatem je nastal še odbor, ki skrbi za vso potrebno dokumentacijo in zahteven birokratski postopek. Ta pa je vsekakor že stekel.

