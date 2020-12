Za domačina ni bilo več pomoči

Okrog 15.30 se je ekipa gasilcev z Opčin odpeljala v Gropado, ker naj bi se nekdo ponesrečil. Na cesti, ki iz vasi pelje proti Trebčam, je namreč domačin, ki se je odpravil na sprehod, zagledal moškega, ki je negiben ležal ob zidku, zato je takoj poklical na pomoč. Pripeljali so se tudi člani gorske reševalne službe, saj ni bilo jasno, kje se moški točno nahaja, in zdravstveno osebje službe 118.

Zdravstveniki, ki so kraj nesreče (več sto metrov iz vasi) dosegli peš, so ob prihodu lahko le potrdili, da za moškega ni več pomoči. Kmalu se je izvedelo, da gre za domačina, 70-letnega Stojana Gojčo, ki se je popoldne odpravil žagat drva na svoje zemljišče, ki mu v vasi pravijo U’gradca. Najbrž mu je bilo slabo in se je zgrudil na tla, ob njem so namreč našli ugasnjeno motorno žago.