Za dostojanstvo in pravico do dela

Novico o nameri dolinske občine glede izdaje odredbe, ki bi prepovedala prehod težkih tovornih vozil v oz. iz tovarne Wärtsilä, so razočarani delavci boljunskega obrata, ki mu preti zaprtje, sprejeli z velikim veseljem. Najbrž so pričakovali, da bo takojšnja in da jo bo dolinski prvi mož že včeraj dopoldne predstavil vodstvu podjetja, saj se je pred tovarno zbralo več ljudi, veliko delavcev pa je prikorakalo tudi na notranje dvorišče, saj so nekaj minut spontano prekinili z delom. Kluna pa ni bilo, pa ne ker bi se premislil, pač pa, ker zahteva sestava odredbe nekaj časa in marsikatero preverjanje s pravnimi službami glede tega, kar se da narediti in kaj ne, kaj je v občinski pristojnosti in kaj ne, pa tudi pogovori z višjimi silami, s prefekturo na primer, so nujni, da ne bi bilo nepotrebnih težav.

»Župan Klun je v soboto potrdil, da bo naredil vse, kar je v njegovih pristojnostih, da bo pomagal delavcem tovarne Wärtsilä in tudi ta odredba sodi v načrt,« je potrdil včeraj dolinski odbornik za bilanco in proizvodne dejavnosti Antonio Ghersinich, ki je s kolegoma Franko Žerjal in Davidejem Štokovcem ter svetnikoma Tanjo Mauri in Paolom Paolettijem prišel izraziti podporo delavcem. Prišli so tudi miljski župan Paolo Polidori in miljski odborniki oz. svetniki koalicije in opozicije, v popoldanskih urah pa še župani in drugi predstavniki devinsko-nabrežinske, zgoniške in repentabrske občine.V pogovoru z delavci so jim potrdili, da jim bodo stali ob strani in da finančne igrice v tovarni, ki uspešno posluje (tudi v času covida kot so povedali delavci), ne bodo plačevali delavci. Da gre za velik problem, ki daleč presega meje dolinske občine, celo deželne in sodi v državne, so dodali slovenski župani, ki jim ni vseeno za usodo delavcev in njihovih družin, za katero se morata prizadevati deželna in državna vlada. Pri pogajanjih za rešitev gospodarskega vprašanja, industrijskega obrata in njegove prihodnosti v mestu pa ne smeta izostati niti zaščita dostojanstva delavcev in njihova pravica do dela.