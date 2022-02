Za drugačno cerkev sv. Jerneja

Cerkev sv. Jerneja na Opčinah kliče. Vzhodni del zunanjega zidu se že dolgo kruši in zahteva obnovo. Podobno se dogaja poslopju, kjer so uredili občinska stanovanja in pisarne. Nevarno je zlasti za starejše in druge posameznike, ki čakajo na prostem pred bližnjimi ambulantami. Cesta pred cerkvijo je polna lukenj in bi jo bilo treba asfaltirati. Tako lahko beremo v svetniški pobudi, ki so jo v ponedeljek soglasno odobrili v vzhodnokraškem rajonskem svetu. Gre sicer za predlog svetnice Liste Dipiazza Carmele Palumbo, ki so ga podpisali še ostali trije člani desnosredinske opozicije Gianpaolo Penco, Fabio Galgaro (oba Bratje Italije) in Emmanuela Quinz (Liga).

V besedilu so od tržaškega župana Roberta Dipiazze in pristojnih odbornikov zahtevali preureditev širšega območja ob cerkvi, zlasti zemljišča, kjer se je nekoč nahajal župnikov zelenjavni vrt. Najraje bi videli, da bi se ga lahko polastili mladi in otroci in bi zato ozemlje zamejili s klopcami in igrali. Podobno so sicer za zeleno površino spraševali že v prejšnjem mandatu, so navedli. V svetniški pobudi so omenili še ureditev novih parkirnih mest v neposredni bližini cerkve, bodisi za stanovalce kot za tiste, ki se redno odpravljajo v bližnje ambulante. Obnoviti pa bi bilo treba samo krožišče pred cerkvijo, za katero naj bi si breme prevzela krajevna banka.