Za društva še naprej brezplačne javne površine

Tržaškim športnim, kulturnim in izobraževalnim društvom je tržaška občinska uprava do konca oktobra podaljšala pravico do brezplačne uporabnine javnih zelenih površin. Na različnih lokacijah bodo tako predstavniki društev še naprej izvajali dejavnosti in na ta način skrbeli za telesno in duhovno aktivnost svojih članov. To je na včerajšnjem srečanju z novinarji v Ljudskem parku De Tommasini napovedala pristojna za infrastrukturna dela v javni upravi Elisa Lodi.