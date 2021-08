Za družinskega zdravnika na Proseku še zadnje ime

Nadaljuje se iskanje družinskega zdravnika, ki bi sprejemal paciente na Proseku. Potem ko sta se v letu in pol upokojila Peter Starc in Paolo Ianke, se še nihče ni javil, da bi nastopil službo in zagotovil osnovno storitev najmanj 1500 občankam in občanom na zahodnem Krasu. Pred dnevi je namreč tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi objavilo novico, da bo na Tržaškem nastopilo kar petnajst od devetnajstih novih zdravnikov iz lestvice za Tržaško in Goriško.

Natalia Tamburini bo ordinacijo imela v dolinski občini, Lorenzo Cociani pa v Miljah. Trinajst pa jih bo sledilo pacientom tržaške občine. V Ulici Cicerone bo nameščena Diletta Beatrice, v Ulici Oriani Svetlana Bordeinii, na Opčinah Sergio Gandolfi. Orjana Haxhiymeri že sprejema v Ulici Matteotti s pogodbo za določen čas, ki jo bodo 1. septembra spremenili v pogodbo za nedoločen čas. Luca Maschietto je v Ulici Oriani, Silvana Mico v Ulici Belpoggio, Lorenzo Scapin in Beatrice Tabacco pri Sv. Jakobu, Paola Vatta pa v Naselju sv. Sergija. Na seznamu sta še Erica Parmeggiani in Andrea Gonano, ki uradno še nista izbrala, kje bosta sprejemala paciente.

Zdravstveno podjetje Asugi za Trst in Gorico je sicer pozvalo novo nameščene zdravnike, naj gredo na Prosek. Prostora, kakor smo poročali v preteklih dneh, ne manjka.

Za namestitev novega zdravnika na Proseku si prizadeva tudi rajonski svet. Svetnik Pavel Vidoni je v preteklih dneh poklical župana Roberta Dipiazzo in ga prosil, naj se obrne do generalnega direktorja podjetja Asugi Antonia Poggiane in uredi zadevo. Župan je vabilo sprejel, a od Poggiane izvedel le to, da zdravstveno podjetje ne more prisiliti nikogar, da odpre ordinacijo v točno določenem kraju, lahko ga samo povabi k izbiri enega območja.

Vidoni se z odgovorom sicer ni zadovoljil: »Poiskal sem oba zdravnika, ki uradno še nista izbrala, kje bosta opravljala svoje delo, da bi razumel, če nameravata na Prosek. Andrea Gonano se je žal že odločil, da bo paciente sprejemal v mestu, točneje pri bolnici, s katero redno sodeluje. Ordinacija na Proseku bi mu bila preveč odročna.« Ostaja torej še zadnje ime na seznamu. V Erico Parmeggiani vlaga zahodnokraška skupnost veliko upanja in jo vabi, naj zapolni nastalo vrzel.