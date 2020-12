Za gostince ne ravno najbolj veseli december

Dark Theme

Zaprti, odprti, spet zaprti, še enkrat ponovno odprti. Mantra gostincev se v času novega koronavirusa ciklično ponavlja. V nedeljo so lahko lastniki gostiln in restavracij zadihali in po tokrat krajšem premoru spet sprejeli goste. Prostori so se napolnili na varnostno razdaljo, družine ali manjše skupinice ljudi so lahko po treh tednih sedle skupaj za mizo in uživale kolikor toliko sproščene trenutke izven domačih sten.

Niko Sedmak med mizami Društvene gostilne Dolina (FOTODAMJ@N)

Dokler Furlanija - Julijska krajina ni zapustila spiska dežel v oranžnem seznamu, so lahko hrano dostavljali le na dom ali pa jo pripravili, da so jo gosti prišli iskat in odnesli domov.

Družina Sardoč okrog božičnega drevesca v družinski gostilni v Prečniku (FOTODAMJ@N)

Da to ni nikakršna rešitev, vemo že dolgo. Posledice obdobja velike negotovosti, so nam tokrat orisali trije gostinci, ki na Tržaškem na treh različnih koncih in občinah kljubujejo danemu stanju. To so Satko Sardoč (gostilna Sardoč v Prečniku), Niko Sedmak (Društvena gostilna Dolina) in Ivana Bizjak (Turistična kmetija Bizjak v Ul. Costalunga).

Ženska ekipa turistične kmetije Bizjak pri Magdaleni (FOTODAMJ@N)