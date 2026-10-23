Za grob družine Tomažič zbrali dve tretjini zneska

Sklad Sergij Tončič je zbral približno dve tretjini zneska, ki je potreben za obnovo monumentalne grobnice družine Tomažič na pokopališču pri Sveti Ani. V grobu počivajo tudi Stanko Vuk, ki so ga s soprogo Danico Tomažič 10. marca 1944 ustrelili v Ulici Rossetti, in člani tržaške družine armenskega porekla Ananian.Ker se približujejo predvidenemu znesku dvajsetih tisočakov, so pri skladu, ki je od Občine Trst decembra lani dobil dovoljenje za popravilo dotrajanega spomenika, sklenili, da na Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine pošljejo v odobritev projekt prenove.

Slednjega je pripravilo restavratorsko podjetje Nevyjel, ki ima dovoljenje za izvajanje del na monumentalni grobnici. Za vsak infrastrukturni poseg, pa naj bo to le pleskanje obrabljenih površin, je namreč potrebno pridobiti avtorizacijo. Medtem se nadaljuje denarna nabirka, v preteklih mesecih je bilo kar nekaj institucij in posameznikov, ki so se odločili donirati do tisoč in več evrov za popravilo groba. Denar še zbirajo na računu pri ZKB: IBAN IT 66X089 280220 101000 0055544 (Sklad Tončič - Grobnica Tomažič). Dobrodelni koncert za obnovo groba bo v nedeljo, 29. novembra, ob 17. uri v občinski telovadnici v Zgoniku priredil tudi TPPZ Pinko Tomažič z gosti.

»Ko je sklad Tončič naznanil, da zbira sredstva za obnovo grobnice, sem bila prepričana, da se bo našlo deset ali dvajset ljudi, pripravljenih donirati 500 ali tisoč evrov. Razočarana sem, da se to ni zgodilo,«je za Primorski dnevnik povedala Marija Brecelj, ki je maja letos v spomin na preminulo mamo Pinico Legiša darovala tisoč evrov za obnovo grobnice. Vse, ki čutijo povezanost do take zgodovinske dediščine, je pozvala, da prispevajo k zbiranju sredstev.

Med donatorji, ki so prispevali večjo vsoto denarja, je tudi Društvo Tigr Primorske oziroma njegova Območna enota Trst, ki ji predseduje Miran Dolhar. Tudi to domoljubno društvo je nakazalo tisoč evrov. Kot je Dolhar povedal za Primorski dnevnik, so bili Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič in Ivan Vadnal, tovariši Pina Tomažiča, ki so 15. decembra 1941 z njim padli pod fašističnimi streli na openskem strelišču, v resnici pripadniki Tigra. »S to donacijo smo zato hoteli počastiti spomin na štiri tigrovce, Tomažičeve sotrpine,« je pojasnil.