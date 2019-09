Za kolesarja je bila strela usodna

Na oddelku za oživljanje katinarske bolnišnice je izdihnil petdesetletni Tržačan Andrea Bossi, ki je podlegel poškodbam po udarcu strele izpred dobrih desetih dni.

V soboto, 24. avgusta, je moški, ki je bil zaposlen pri družbi Telecom, kolesaril po Resslovi poti pri Bazovici, ko ga je presenetila nevihta. Med vračanjem proti Bazovici ga je strela zadela v glavo, obležal je na tleh s srčnim zastojem. Neki tekači so ga zagledali in poklicali na pomoč, reševalci so ga oživljali in prepeljali v bolnišnico, poškodbe pa so bile prehude. Že nekaj dni zatem je postalo jasno, da se Bossi ne bo več prebudil, naposled pa je izdihnil. Pogreb bo v petek ob 12.30 na pokopališču pri Sv. Ani.