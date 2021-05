Za Lardierijevo smrt aretirali Dominikanca

Vse daje misliti, da so preiskovalci vendarle prišli do dokončnih zaključkov glede smrti 35-letnega Luce Lardierija in eksplozije v njegovem stanovanju v Ul. Ponzanino 3 pri Sv. Jakobu na velikonočno nedeljo 4. aprila letos. Kot smo že poročali, so v ponedeljek kriminalisti tržaške kvesture aretirali dominikanskega državljana, ki naj bi bil odgovoren za Lardierijevo smrt: gre za 27-letnega Luisa Alberta Toleda Manzueto, ki je v preteklosti že imel opravka s policijo zaradi povzročitve telesnih poškodb, upiranja javni osebi in droge, Lardierija pa naj bi ranil v vrat, zaradi česar je pokojnik izkrvavel. To so izsledki preiskave, ki jo vodi tožilec Massimo De Bortoli, opravljajo pa jo kriminalisti.

Tožilec je tako za Dominikanca odredil aretacijo, kar se je zgodilo v ponedeljek popoldne: kriminalisti so Manzueto izsledili v Naselju sv. Sergija, kjer je, v poskusu, da se izogne aretaciji, policistom posredoval osebne podatke brata. A nič ni pomagalo, sodnik za predhodne preiskave Massimo Tomassini je pozneje odredil pripor. Dominikanec se zdaj nahaja v koronejskem zaporu, zagovarjati pa se bo moral pred zaradi kaznivih dejanj uboja, podtikanja požara v obremenilnih okoliščinah, zamenjave identitete, groženj v obremenilnih okoliščinah ter povzročitve telesnih poškodb, saj je zaradi požara del ometa padel na stanovalko in jo ranil. Preiskava se vsekakor nadaljuje z namenom, da se dokončno obnovi potek dogajanja.