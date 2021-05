Gasilci so sinoči posredovali na Trgu Città di Santos, kjer je mlajši moški, ki je iz neznanih razlogov bil v zabojniku za smeti, za las ušel tragediji. Voznik tovornjaka za odvažanje smeti ga je tik pred praznjenjem zabojnika zagledal na ekranu varnostnih kamer in nemudoma ustavil postopek ter poklical na pomoč. V tovornjaku bi končal pod stroj za stiskanje smeti

Gasilci so mlademu moškemu pomagali izstopiti iz zabojnika. Bil je nepoškodovan. Na kraju so bili tudi policisti in reševalci.