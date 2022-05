Za luksuzna stanovanja ob morju izdajal lažne račune

Finančni policisti so v sklopu preiskave, ki jo je vodilo tržaško državno tožilstvo, aretirali tržaškega nepremičninskega podjetnika zaradi domnevne davčne goljufije. Direktorjema dveh podjetij iz Jesola pri Benetkah ter nekaterim članom, koristnikom goljufije, ki se je udejanjila v obdobju med letoma 2017 in 2020, so preventivno zasegli 1,5 milijona evrov.

Preiskava se je začela na podlagi ovadbe zaradi goljufije pri prodaji avtomobila. Preiskovalci so v nadaljevanju preiskave ugotovili, da je bilo pri prodaji stanovanj s pogledom na morje v luksuznem stanovanjskem kompleksu izdanih več lažnih potrdil. Podjetnik, že znan organom pregona, ker ga bremeni osem obtožnic zaradi goljufije in je bil tudi že obsojen zaradi izsiljevanja, je izdal več računov za neobstoječe operacije v skupni višini enega milijona evrov. Med drugim tudi naj ne bi prijavljal dohodkov in plačeval davkov, so ugotovili finančni policisti.