Za mir v Gorskem Karabahu

Armenska skupnost Furlanije – Julijske krajine in združenje Zizernak (lastovka) sta s protestom v neposredni bližini turškega konzulata na tržaškem Velikem trgu opozorila javnost na vojne razmere, ki jih Armenci doživljajo v Gorskem Karabahu. Regija, ki se sicer nahaja na azerbajdžanskih tleh, se je že pred padcem Sovjetske zveze borila za samostojnost, a je ni dosegla. Turčija in Azerbajdžan še danes te želje ne sprejemajo. Na območju, ki šteje okrog 190 tisoč prebivalcev armenskega rodu, se vojna nadaljuje tudi po zaslugi zahodnih držav, ki Azerbajdžancem prodajajo in dostavljajo orožje. Prav proti evropskemu in italijanskemu tajnemu sodelovanju s tistimi, ki jih Armenci imajo za teroriste na domačih tleh, je danes demonstriralo združenje Zizernak, ki je na protest povabilo armensko skupnost iz Milana. Okrog sto ljudi je tako zasedlo del trga in prisluhnilo predstavnikom skupnosti ter politikom. Z geslom Evropa, zbudi se! zahtevajo konec vojne.

