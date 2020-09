Za nekatere priložnost, za druge napaka

O krčenju števila parlamentarcev je govor že več desetletij. Do tega še ni prišlo, ker je to vezano na spremembo italijanske ustave in so nujne potrebne vzporedne reforme, glede katerih se niso v Rimu nikdar zedinili. Golo krčenje števila poslancev in senatorjev, pravijo nekateri, ne služi in sploh ne bo prispevalo k pomembnemu varčevanju (57 milijonov evrov na leto namesto napovedanih 500), še manj pa k poenostavitvi in večji učinkovitosti dela dveh vej parlamenta. Tisti, ki zagovarjajo zmanjšanje števila parlamentarcev, pa so prepričani, da ni tako in da bo delo parlamenta lažje, odločitve pa hitrejše.

To je izšlo iz razprave o referendumu za potrditev zakona o krčenju števila parlamentarcev, glede katerega se bodo volivci in volivke izrekli 20. in 21. septembra. Zakon predvideva spremembo 56., 57. in 59. člena italijanske ustave: na tej podlagi bi se število poslancev znižalo s 630 na 400 in število senatorjev s 315 na 200. O tem je bil govor v soboto zvečer v kavarni San Marco na srečanju, ki ga je spodbudil nekdanji podpredsednik Pokrajine Trst Ezio Martone. Pred številnim občinstvom je razloge za potrditev zakona in torej za DA zagovarjal občinski svetnik Gibanja 5 zvezd Gianrossano Giannini, razloge za nasprotovanje reformi in torej za NE pa nekdanji poslanec Demokratske stranke Tržačan Gianni Cuperlo. Razpravo je vodil odvetnik Gianfranco Carbone, udeležila se ga je tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc.