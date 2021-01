Za nezakonita vračanja migrantov mora nekdo odgovarjati

»Tu smo, da bi ugotovili verigo odgovornosti pri nezakonitem vračanju migrantov, ki so bili prikrajšani za pravico do mednarodne zaščite.« Tako je na novinarski konferenci na Trgu Libertà v Trstu, kjer se pogosto zbirajo azilanti, povedal italijanski evropski poslanec iz vrst socialistov in demokratov (S&D) Massimiliano Smeriglio. Sočasno se drugi italijanski evroposlanci iz iste skupine (ob podpori slovenskih in hrvaških somišljenikov ter predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija) nahajajo na hrvaško-bosanski meji, kjer si bodo ogledali begunsko taborišče Lipa.

Smeriglio je razložil, da se je v teh dneh v Trstu pogovoril z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z migranti, s prefektom Valeriom Valentijem ter z vodilnimi pri obmejni policiji. Izvedel je med drugim, da je italijansko notranje ministrstvo maja lani objavilo okrožnico z navodili, da je migrante mogoče vračati Sloveniji na podlagi bilateralnega sporazuma iz leta 1996, »toda to je bilo podpisano davno nazaj, ko Slovenija niti ni še bila članica Evropske unije,« je pristavil. Na podlagi teh navodil so od maja naprej vrnili v Slovenijo 3600 oseb, je podatke s prefekture navedel evroposlanec. Ta praksa se je prekinila 13. januarja, in sicer po zaslugi sodbe rimskega sodišča, parlamentarnega vprašanja in javnega mnenja, ki se je odzvalo na poročanje medijev o nepravilnem ravnanju z migranti.

»Res je, da Bosna in Hercegovina z evropskimi sredstvi ni naredila dovolj, da bi beguncem ponudila primerno nastanitev. Določene odgovornosti ima tudi agencija Frontex, veliko pa je pričevanj o nasilju, ki ga nad migranti izvaja hrvaška policija. Ampak nas zanima ugotoviti tudi to, kdo je v Italiji odgovoren za nezakonito prakso preteklih mesecev. Začeti moramo pri naših odgovornostih,« je dejal Smeriglio. Predsednik konzorcija ICS Gianfranco Schiavone je ob njem dejal, da so navodila prišla z vrhov notranjega ministrstva, ki ga vodi ministrica Luciana Lamorgese. Alessandro Metz, predstavnik projekta Mediterranea, pa je izpostavil, da je omenjena praksa delno primerljiva s tisto libijske obalne straže, ki ob podpori Italije lovi begunce pred lastno obalo in jih vrača v begunska taborišča, ki so dejansko zapori.