Za novo »življenje« božičnih jelk

Podjetje AcegasApsAmga je tudi letos v sodelovanju s tržaško občino sprožilo akcijo Novo življenje za božično jelko. Po božičnih in novoletnih praznikih se marsikdo po pospravljanju okrašene domače jelke, plastične ali prave, sprašuje kam z drevesom. Umetne lahko pospravimo in čez leto dni ponovno uporabimo, pravo jelko pa presadimo na vrt ali v večjo vazo na balkon.

Teh možnosti ne premorejo vsi občani, zato podjetje Acegas brezplačno sprejema drevesa v zbirnih centrih za kosovne odpadke ali, še bolj ugodno, ponuja občanom neposreden odvoz od doma s predhodno rezervacijo na številki 800 955 988.

Akcijo so pred leti uvedli zato, ker so občanke in občani, ki niso vedeli, kako upravljati z jelko po praznikih, enostavno zapuščali drevesa ob zabojnikih za zbiranje mešanih odpadkov. Tako ravnanje ni sprejemljivo, je okolju neprijazno in pošteno zapleta delo občinskih delavcev, ki odnašajo smeti.

Akcija zbiranja jelk pa bo drevesom podarila novo »življenje«: v obliki komposta v primeru pravih dreves, ali recikliranih plastičnih predmetov, če ste se odločili za umetno drevo.

Prii Acegasu opozarjajo, da lahko tudi okraski pridobijo novo življenje. Ker gre v glavnem za steklene, plastične ali papirnate predmete, se pri njihovem odlaganju enostavno držimo pravil za ločeno zbiranje odpadkov. Okrasne luči pa sodijo v skupino električne in elektronske opreme, ki jo sprejemajo v zbirnih centrih. Embalaža, v kateri so bila zavita darila, pa je prav tako v glavnem material, ki ga zlahka namenimo v zaboje za ločeno zbiranje.

Več informacij je na voljo na spletni strani podjetja www.acegasapsamga.it in na aplikaciji Rifiutologo (Odpadkolog).