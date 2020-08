Za OŠ Virgila Ščeka začasna selitev edini možen korak

Kam raje – v osnovno šolo v Križ ali tisto v Devinu? To sta edini dve možnosti, o katerih bodo morali čim hitreje odločati starši otrok, ki obiskujejo oz. bodo obiskovali Osnovno šolo Virgila Ščeka iz Nabrežine. Ostale ideje in namigi, ki so prišli na dan na junijskem srečanju med devinsko-nabrežinsko občinsko upravo, starši otrok in šolskim zavodskim svetom so namreč klavrno propadli, potem ko je inženir Martini, odgovorni za varnost in preventivo, preučil predlagane alternativne prostore v vaškem okolju – prostore SKD Igo Gruden, ZKB, Kamnarske hiše in župnišča – ter naposled ocenil, da žal niso primerni za šolski pouk. Svoje zaključke je v četrtek pisno posredoval občinskim upraviteljem, ki so za včerajšnji dan sklicali izredni sestanek s šolskim zavodskim svetom oz. s starši osnovnošolcev.

Poslopje nabrežinske osnovne šole ni statično in protipotresno varno, tako da je bilo treba pomisliti na ustrezno rešitev. Prva je prišla na junijskem soočanju na dan ideja o razpršeni šoli po vaških poslopjih, o kateri se je moral izreči strokovnjak. Njegov odgovor je starše razočaral: prostori bi lahko bili le začasno sprejemljivi, se pravi za dva, največ tri mesece, potem pa bi bilo treba najti dolgotrajnejšo rešitev. Devinsko-nabrežinski upravitelji – županja Daniela Pallotta, šolski odbornik Stefano Battista in podžupan Walter Pertot – so sinoči zbranim v društvu Gruden orisali stanje in nakazali možne poti.