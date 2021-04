Za pogrnjeno mizo ali športno aktivni

Sončni, a vendar vetrovni velikonočni podaljšani vikend, je minil v znamenju gurmanskih posedanj za mizo ali pa – nasprotno – aktivnega preživljanja prostega časa. Ker se je bilo po skoraj treh tednih »rdečega« prisilnega mirovanja znova mogoče premakniti na en obisk k sorodnikom ali prijateljem, so mnogi priložnost izkoristili in se v mejah dovoljenega družili za domačimi stenami, saj so gostilne še vedno zaprte.

Drugi pa so mamljive zunanje temperature izkoristili za športno udejstvovanje izven domače koronatelovadnice. Tako na Krasu kot v mestu je bilo na cestah videti neobičajno število kolesarjev in tekačev, ki v teh rdečih dneh izkoriščajo omejen promet na cestah in torej zanje veliko varnejše premikanje.

Sile varnostnega reda so še pred dnevi napovedovale poostren nadzor spoštovanja vladnih ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Zlasti so preverjali nedovoljeno druženje po zasebnih domovih, morebitno skrito zadrževanje po zaprtih mestnih barih ali nespoštovanje karantenskih predpisov. Koliko je bilo izdanih kazni bomo izvedeli v prihodnjih dneh, ko bodo varnostni organi potegnili črto pod drugo rdeče omejeno veliko nočjo.