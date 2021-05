Za poletne dejavnosti vsaka šola izbrala svojo pot

Glasba, tuji jeziki, šport, umetnost in še marsikatera zanimiva vsebina bo po uradnem zaključku šolskega leta zaživela v učilnicah in na dvoriščih italijanskih šol. Ministrstvo za šolstvo je poletnim dejavnostim na šolah vseh stopenj namenilo 510 milijonov evrov in povabilo ravnateljstva k oblikovanju programa, kateremu bodo učenci in dijaki lahko sledili od junija do septembra.

Kaj pa bo za šole pomenilo oblikovanje poletne ponudbe? Na Tržaškem je vsaka večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom izbrala svojo pot. Dolinsko ravnateljstvo ne želi prikleniti svojih učencev in dijakov za štirimi zidovi. Nimajo vse šolske stavbe v dolinski in miljski občini primernih dvorišč ali vrtov, na katerih bi lahko od junija do septembra zaživele delavnice na prostem.

Na večstopenjski šoli na Opčinah bodo tudi v poletnih mesecih kljubovali številnim infrastrukturnim delom, zato še ne vedo, če bodo učencem in dijakom ponudili prvi dve fazi ministrske poletne šole. Na Proseku pa šolske prostore vsako poletje uporablja Sklad Mitja Čuk. Ravnateljstvo pa že načrtuje spremembe za šolsko leto 2021-2022.

Na večstopenjski šoli pri Sv. Jakobu se še niso odločili, ali bodo izpeljali vse tri faze, ki jih predlaga ministrstvo, ali se posvetili pretežno septembrskim dejavnostim. Na večstopenjskih šolah Vladimirja Bartola in v Nabrežini se je učiteljski oz. profesorski zbor sestal včeraj in na dnevni red vključil tudi debato o poletnih dejavnostih.